Ultimo incontra una piccola fan e le fa un regalo: la sua reazione è bellissima, il video è virale

Un giorno che né Ultimo né una sua giovanissima fan non si dimenticheranno mai. Il cantautore si trovava fuori da un bar, dove aveva appena preso un caffè, quando ha incontrato una la sua piccola fan insieme alla madre. La ragazzina, che si chiama Ginevra, alla vista del suo cantante preferito è scoppiata in lacrime e ha subito abbracciato stretta stretta la madre. Il momento è stato ripreso da una delle persone che si trovavano con il cantautore romano, ma poi anche mamma della ragazzina ha preso in mano il suo smartphone per fare un video e alcune foto.

La piccola, come si legge nel testo sovrimpresso sul video, aveva da poco fatto una visita medica (a raccontare questo particolare era stata la madre a Ultimo) e per questo motivo il 27enne ha deciso di farle un regalo. Il gruppo si era da poco diviso, quando Niccolò Moriconi decide di tornare indietro, chiamare Ginevra e invitarla ad ascoltare in anteprima il suo nuovo brano, "Occhi lucidi" (che sarà disponibile su tutte le piattaforme da domani, 1 dicembre). "Ho un piccolo studio qui vicino", ha detto Ultimo e così fa strada alle due.

Nel filmato poi si vedono Ginevra e Niccolò seduti una vicino all'altro mentre ascoltano la canzone e dall'espressione della ragazzina è facile capire che le sia piaciuta moltissimo. Alla fine del filmato, che in sole due ore dalla pubblicazione ha superato il milione di visualizzazioni su TikTok, la madre si complimenta con il cantautore perché i suoi testi sanno parlare sia ai più grandi sia ai più giovani.