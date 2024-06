Ultimo canta a casa di Chiara, fan con grave disabilità

Ricevere una bella sorpresa dal proprio beniamino è qualcosa di meraviglioso. Lo diventa ancora di più se a farla è un cantante amatissimo e se a riceverla è una ragazza meno fortunata di altre. Questa è la toccante storia di Chiara, affetta da una grave disabilità che le consente solamente di muovere gli occhi. Quegli occhi che hanno brillato quando, di recente, ha visto arrivare in casa il suo cantante preferito: Niccolo Moriconi, in arte Ultimo.

Il cantautore romano - grazie all'associazione Make a Wish - ha trascorso del tempo con lei, cantando "piccola stella". Al Giornale di Brescia, la sorella Claudia ha detto: "Ultimo, con il suo sorriso dolcissimo, ha pronunciato il nome di Chiara e lei ha spalancato gli occhi. Si è approcciato alla nostra 'stella' con la music". Quindi ha aggiunto: "Mentre cantava toccava dolcemente la mano a Chiara e lei ha percepito tanto amore mentre a noi ha scaldato l’anima". Non solo. Ultimo ha invitato tutta la famiglia, con Chiara e mamma Luana in prima fila, a uno dei suoi prossimi concerti.

Il tour di Ultimo

Il cantante, infatti, sta girando l'Italia con il suo tour, iniziato lo scorso 2 giugno. Ben 405.000 i biglietti venduti, un dato che porta a 1.650.000 il numero di biglietti venduti in carriera, dopo la data zero allo Stadio Nereo Rocco di Trieste. È iniziata così la quarta estate consecutiva da protagonista del live italiano per il cantautore romano che a soli 28 anni vanta 33 stadi incisi a fuoco nel suo palmarès. Tra le canzoni cantante anche quelle tratte dal suo ultimo album "Altrove", uscito lo scorso 17 maggio. Le prossime date? 22, 23 e 24 giugno allo Stadio Olimpico di Roma. Poi a Messina il 28 giugno (allo Stadio San Filippo) e infine a Padova il 6 luglio (presso lo Stadio Euganeo).