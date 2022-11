Un altro figlio con Belen? Stefano De Martino risponde ad Ilaria D'Amico

Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono pronti ad allargare la famiglia? L'arrivo di un bebè sarebbe senz'altro la ciliegina sulla torta di un ritorno di fiamma che va avanti ormai da un anno circa e a porgli la domanda è Ilaria D'Amico, che ha ospitato il conduttore napoletano nel suo nuovo programma Che c'è di nuovo. Portando a poco a poco l'intervista sul versante professionale, la giornalista ha chiesto a Stefano se nelle sue intenzioni c'è quella di diventare padre per la seconda volta.

"Tu ne hai fatto solo uno", ha incalzato la D’Amico sui figli e riferendosi a Santiago, nato nove anni fa proprio all'amore per la showgirl argentina. "Quindi ho tempo?", ha risposto ridendo Stefano, precisando che non ha intenzione, almeno per il momento, i fare il bis. "No, non ci allarghiamo", l'ha incalzato D'Amico, che ha rilanciato: "Sicuro?". "Sicuro no, però al momento… Io ho già dato, facciamo allargare qualcun altro", la conclusione dell'ex ballerino di Amici.

Del resto tra Stefano e Belen i tempi per un nuovo bebè sarebbero prematuri, essendo i due ancora alle prese con le prova da famiglia allargata. Tornati insieme a gennaio, Stefano fa da baby sitter alla piccola Luna, avuta un anno fa da Belu e l'ex compagno Antonino Spinalbese. "E’ la sorella di mio figlio, mi sento come uno zio acquisito per lei", ha detto della piccola De Martino in un'intervista. "Per lui non era facile, perché, quando è tornato, io avevo avuto un figlio da un'altra persona - ha commentato dal canto suo Belen - E rientrare nella mia vita comprendeva accettare una figlia non sua. Solo per questa motivazione, per me ha vinto tutto. Provo tanta stima per questo atteggiamento. Per me è incredibile quello che è riuscito a fare".