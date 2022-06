Un mese dopo, la verità su Manuel e Lulù: la lite furiosa alla seduta di fisioterapia

"Manuel si è sentito violato nella sua sfera più importante: quella legata al percorso di riabilitazione". Per la prima volta, ad un mese dall'addio, spunta un retroscena nel merito della rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassie, che avevano cominciato una love story all'interno della Casa del Grande Fratello Vip per poi troncare una settimana dopo. Emerge una lite, in particolare, scoppiata nel corso di una seduta di fisioterapia tenuta dal campione di nuoto per prepararsi alla Paralimpiadi a cui sogna di partecipare. Un momento che ha sempre tenuto intimo e per sé e che Lulù avrebbe appunto "violato". Ma andiamo con ordine.

A raccontare nel dettaglio quanto accaduto è il sito PipolTv, che spiega per filo e per segno lo scontro avvenuto. "Manuel custodisce da sempre il sogno di partecipare alle paraolimpiadi e per questo si cura e si allena quotidianamente - si legge - Quando Manuel si presta alle cure, lo fa in un ambiente sanificato, con poche persone all’interno, ma soprattutto, persone autorizzate".

E ancora: "Un giorno, Lulù decide di andare con Manuel a fare fisioterapia e con loro c’era anche Franco. Il diktat era chiaro: entra solo Manuel. Lulù non ci sta e impone la sua presenza dentro la stanza. Mentre Bortuzzo è dentro e si sottopone a una fisioterapia dolorosa, fuori si scatena il caos: Franco tutela il figlio per far rispettare le regole dettate dalla struttura, ma il litigio con Lulù sfocia in termini che non raccontiamo. Scoppia letteralmente il putiferio (e qui preferiamo fermarci nel racconto, ndr). Intervengono altre persone, testimoni di un dialogo fortissimo tra i due che lascia stordito anche lo stesso Manuel, una volta uscito dalla faticosa seduta".

A quel punto, Manuel avrebbe deciso di chiudere dopo essersi sentito mancato di rispetto. Nelle settimane successive, infatti, tra i due avverrà un incontro a Napoli che doveva essere riparatore ma che sarà ben tutt'altro: un addio.