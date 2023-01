Lutto per Nina Soldano, l'attrice di Un posto al sole annuncia la morte del fratello

Lutto per Nina Soldano, volto storico della popolare soap di Rai3 Un posto al sole dove interpreta il ruolo di Marina Giordano. L'attrice pisana ha annunciato sui social la morte del fratello Matteo, scomparso nelle scorse ore a soli 54 anni. "Te ne sei andato, in silenzio, come sempre hai desiderato accadesse. 1969 – 2023 Ciao Matteo…. mio fratello”, si legge a corredo di alcune foto in cui si vede lei da piccola insieme al fratello. Nessun ulteriore dettaglio è stato reso noto circa le cause della morte dell'uomo da parte di Soldano a cui dal momento della pubblicazione della tragica notizia stanno arrivando i messaggi di affetto da parte di decine di fan.

La carriera di Nina Soldano

Nina Soldano è nel cast di Un posto al sole da 20 anni. Prima di entrare nella soap di Rai Tre è stata a lungo protagonista del mondo dello spettacolo, a partire dagli anni Ottanta dove ha debuttato con Fantastico 6. Poi l'incontro con Renzo Arbore, l'incontro con Raimondo Vianello e Sandra Mondaini e le tante esperienze di cui ha parlato in una lunga intervista. Nel 2016 ha sposato Teo Bordagni, un ingegnere lontano dal mondo dello spettacolo.