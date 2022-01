Un posto al sole, Samuele Cavallo è diventato papà: le prime foto della neomamma con la neonata

Tutta la squadra di Un posto al sole è in festa per la nascita di Isabel, la prima figlia di Samuele Cavallo che nella soap di Rai3 interpreta il personaggio di Samuel. La notizia è arrivata attraverso i social dell’attore e della compagna Elisa Angelini, ritratta nella sala parto con la piccola appena nata. “10/01/2022 Benvenuta ISABEL. Mi hai dato il ruolo più bello che potessi avere in questa vita: sono il papà più felice del Mondo”, ha scritto l’attore pugliese; “Mamma e Papà già sono pazzi di te e ti amano alla follia, sei una luce meravigliosa che ha illuminato tutto il nostro mondo in un unico istante e sarai il nostro regalo più bello per tutta la vita” le parole della neomamma che al compagno, che proprio oggi compie 34 anni, ha anche dedicato una riflessione piena di amore.

Da Nina Soldano a Michelangelo Tommaso, da Mirian Candurro a Samanta Piccinnetti, i colleghi di Un posto al sole si sono riversati a commentare sui social il lieto evento, salutato con gioia dalla grande famiglia di “upassini” ormai affezionati all’attore parte della famiglia della soap.

Chi è Samuele Cavallo di 'Un posto al sole'

Samuele Cavallo è nato a Fasano, in provincia di Brindisi, l’11 gennaio 1988 ed è nel cast di Un posto al sole dal 2019. Nel 2006 ha recitato nel film La terra di Sergio Rubini e ha debuttato a teatro in Poveri ma belli con Massimo Ranieri. È anche un cantante e nel 2020 è uscito il suo singolo "Ed io non so cambiare”. Ha lavorato in diversi celebri musical come Dirty Dancing, Ghost il musical, West Side Story, La febbre del sabato sera, A Chorus Line, Priscilla La Regina del deserto, The Bodyguard.