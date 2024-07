La nuova frontiera del lusso sono le unghie: 500 euro per una manicure, i video

Al Festival di Sanremo aveva destato curiosità BigMama con le sue unghie lunghissime e ipercurate. In quel caso però si trattava di un "fake" ovvero le unghie si potevano staccare e riattacare, a mostrarlo è stata la stessa cantante dichiarando: "Che ti pensi che sono vere? Amore, io il bidet me lo devo fare veramente".

Ma sono sempre di più le persone, famose e non, che scelgono di avere unghie lunghe, anche alcuni centimetri, e soprattutto molto decorate. Sui social sono numerosi i profili che condividono 'inspo', ovvero ispirazione di colori, forme, marche di smalti, e altrettanti sono quelli dei professionisti del settore, ovvero gli onicotecnici. Avere la mano curata spinge in molti ad avere appuntamenti mensili per la ricostruzione dell'unghia o il cambio colore. E se da una parte può aiutare chi ha problemi di onicofagia, ovvero il mangiarsi le unghie, dall'altro può diventare una spesa anche molto consistente.

Non è raro vedere mani con gel, semipermanenti e magari anche brillantini e disegni sobri, in Italia e non solo, ma c'è anche chi si spinge oltre. Facendo una breve ricerca sui social è facile trovare profili che realizzano unghie 'estreme' anche a personaggi molto conosciuti, come ad esempio la rapper Cardi B, Jennifer Lopez, Lizzo o le Kardashian. In Italia questa tendenza non è ancora così diffusa, ma se qualcuno fosse interessato certamente non mancherebbe l'ispirazione.

Unghie da 400 euro con polpi e tazzine di tè

Tra i vari profili a catturare l'attenzione è certamente quello di Lisa Kim, inserita dal magazine specializzato Nailpro tra le 30 under 30 emergenti delle unghie che stanno dando forma al settore. La sua peculiarità è che nei reel che realizza inserisce il prezzo di ciascun lavoro, quante ore impiega e anche quali sono le professioni delle clienti: manager, contabili, impiegate in ospedale, assistenti, broker. Se non è l'unica è una delle poche che lo fa.

La nail artist ha sede a Melbourne e ha un nutrito gruppo di follower: oltre 40mila su Instagram e quasi 35mila su TikTok.Tra i lavori più cari che ha realizzato, ovvero 750 e 600 dollari australiani che corrispondono a circa 460 e 370 euro, rappresentavano una delle tazzine da té con biscotti e accessori, sui toni del colore pastello, e poi un polpo con i tentacoli che dalla mano sinistra proseguivano sulle unghie della mano destra. Non tutti le 'opere' sono così complesse e dunque il prezzo scende a 350 dollari australiani. Se i prezzi sono questi non è difficile immaginare che le superstar spendano anche molto, ma molto, di più.