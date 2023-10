Uomini e donne, Cristian bacia tutte e in studio scoppia il finimondo

Le ultime esterne di Cristian sollevano un vespaio in studio. Il rider romano porta in esterna sia la dj Valeria che la laureanda Valentina e l'epilogo è il medesimo. Prima con Valentina e poi con Valeria, scatta il bacio mentre Virgina, altra preferenza di Cristian, sta a guardare.

Il tronista se la ride ma sottolinea anche come questi baci rappresentino la leggerezza dei suoi 22 anni, due baci voluti e sentiti perchè comunque è attratto da entrambe le ragazze ma non ci vede nulla di atipico. Le corteggiatrici iniziano a battibeccare l'una contro l'altra e Maria interviene sottolineando come il motivo del contendere fosse altro

Virginia, unica corteggiatrice a non essere portata in esterna da Cristian, si dice pronta ad andarsene ma il tronista minimizza e anzi, avanza dei dubbi circa il suo "presunto" interesse e, al momento del ballo, tra le tre corteggiatrici sceglie Valentina.