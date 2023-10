Uomini e donne, Gemma non sente ragioni e per Maurizio arriva all'umiliazione

Le lacrime, la voce rotta, l'uscita da studio, è questo lo scenario che troppe volte si ripete a Uomini e donne e che vede protagonista Gemma Galgani. Quando tutto sembrava essersi risolto tra lei e Maurizio è la dama che prova a gettare l'ennesimo amo. Nonostante le accuse di opportunismo mosse contro il cavaliere, nonostante lo studio si sia rivoltato davanti all'atteggiamento risoluto del cavaliere che nega di aver detto determinate cose, riportate poi dalla dama in studio.

Lei nutre dei dubbi ma al tempo stesso sembra non riuscire a fare a meno di quel briciolo di attenzioni che Maurizio le dava, sembra dimenticare quanto si fosse sentita usata quando Maurizio la portava agli eventi di lavoro senza poi passare del tempo del lei, alimentando il dubbio che facesse tutto questo solo per sfruttare la popolarità di Gemma. A tutti i costi chiede al cavaliere un'opportunità per riprendere quel rapporto naufragato nelle ultime puntate ma lui ora è impassibile, forse messo con le spalle al muro dopo aver lungamente parlato di quel fantomatico impedimento ad andare oltre. Lei gli chiede un'opportunità dimenticando (forse) tutte le frasi ambigue e l'atteggiamento di Maurizio.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è il resocondo di Angela, membro della redazione di Uomini e donne, che riferisce quanto raccontatole da Maurizio. Una ricostruzione che cozza con le parole di Gemma. Ne nasce un confronto serrato tra i due dove, al solito, Gemma ne esce disperata. Scene che si ripetono negli anni tanto che viene da pensare se Gemma troverà mai l'amore in quel contesto?

Significativo l'intervento di Tina che, seppur definendo Maurizio un "farabutto" sostiene che la Galgani stia ad attendere l'arrivo dei cavalieri delle favole che, con tanto di cavallo bianco, le fanno vivere un sogno. Se così fosse, la ricerca dell'amore dell'oramai 73enne si fa davvero ardua.