Uomini e donne, Giorgia Lucini svela il motivo del ricovero in ospedale: nessun ritocchino

Nel giugno scorso Giorgia Lucini aveva pubblicato qualche stories dall'ospedale, senza dare troppe spiegazioni sul motivo che l'avesse portata a ricorrere ad un intervento chirurgico.

C'era chi aveva supposto che potesse trattarsi di un intervento estetico chi ipotizzava si fosse sottoposta ad una addominoplastica per risolvere il problema di diastasi addominale ma, niente di tutto questo. A distanza di tempo, l'influcer ha fatto chiarezza su quanto le è accaduto raccontandosi ai followers..

In un momento domanda/risposta con i fans, l'ex tronista sottolinea come non centrasse nulla la chirurgia estetica. Non ha mai nascosto il suo essere un po' ipocondriaca e super attenta alla salute, e in uno dei suoi check dopo un pap test incerto, è voluta andare in fondo alla cosa. Aveva da poco partorito il secondo figlio, Tommaso, e quindi fatti tutti gli accertamenti del caso per escludere si potesse trattare di papilloma virus. Dagli accertamenti è emerso che potevano esserci delle cellule malate e dato l'alto rischio cancro, in accordo con la sua ginecolaga ha voluto asportare quella parte di tessuti che rischiavano di diventare potenzaili fattori di insorgenza del cancro.

In questo contesto, l'influencer ha invitato i suoi followers a non tralasciare la prevenzione perchè se lei non fosse stata così attenta oggi si potrebbe parlare di altro.