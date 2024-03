Uomini e donne, Alessandro e Roberta: amore a gonfie vele, cosa è successo dopo la loro uscita

Una vera e propria dichiarazione d'amore nel bel mezzo di un parcheggio. È iniziata così la relazione tra Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua una volta usciti dal programma che li ha fatti incontrare. I due protagonisti del Trono over hanno raccontato i retroscena della loro uscita in una recente intervista rilasciata proprio al magazine della trasmissione rivelando alcuni particolari inediti.

I due innamorati hanno parlato di quel bacio, a centro studio, prima dell'uscita quasi come una prima volta.

"Quando siamo usciti ha abbracciato fortissimo e mi ha detto "Finalmente sei mia, e io sono tuo" ha raccontato la dama di Cassino. "Siamo andati in un albergo famoso, in via Veneto, abbiamo fatto una cena veloce e poi siamo tornati", aggiunge l'ex cavaliere.

I due hanno raccontato che: "C'era imbarazzo, poi ci siamo sciolti", "un imbarazzo bello" ha puntualizzato l'imprenditore salernitano.

Da quella prima uscita ne sono conseguite altre perchè nonostante la distanza i due hanno continuato a vedersi e Alessandro ha raccontato: "Lei mi tiene testa, ha un carattere molto forte" e sul futuro ha dichiarato: "lo non voglio sposarmi e Roberta neanche... però mai dire mai!".

E fantasticando un po', i due hanno parlato anche di figli: "C'è stato un momento della vita in cui li avrei voluti - ha confessato Vicinanza - ma poi non più perché mi sentivo appagato così. Questo non significa che. insomma, non lo cerco ma se un giorno arrivasse sarei l'uomo più felice del mondo". Quindi...