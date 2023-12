Uomini e donne, Ida ed Ernesto: prima esterna e c'è già del feeling

L'incontro tra Ida ed Ernesto parte co il piede giusto. I due escono in esterna e davanti ad un drink si confrontano sul loro passato ma anche sul loro presente. Ernesto si definisce una mina vagante, perchè quello che pensa, dice, lei apprezza il suo essere libero.

Ernesto confessa di avere un debole per la bresciana. Parlano di fisico e di come faccia per mantenersi in forma e il corteggiatore fa alcune allusioni sul fatto che la piacerebbe vedere un pochino più svestita e che andrà a spulciare le sue foto sui social.

Quando la redazione confessa ai due che hanno ancora del tempo da trascorrere Ernesto provoca la tronista e le dice: "Allora ci baciamo", e Ida subito prende le distanze. I due parlano anche degli altri corteggiatori ma Ernesto sembra molto concentrato su sè stesso.

Il suo aspetto un po' Cast Away viene preso di mira da Tina ma la tronista non sembra avere alcun problema per la sua folta barba e il capello lungo, anzi, il corteggiatore ne approfitta e le chiede una piega.

Come reagiranno David e Mario?