Uomini e donne, Ida va a riprendere Pierpaolo intanto in studio è scontro tra Tina e Mario

In attesa di conoscere l'epilogo del Trono di Ida Platano, la messa in onda dell'ultima puntata di Uomini e donne racconta di un nuovo scontro in studio tra Tina e Mario con l'opinionista che invita la tronista ad andarci a fondo, a non fermarsi alle parole del corteggiatore perchè è tutto fuorchè sincero.

Viene mostrato un filmato relativo alla precedente puntata dove Ida contatta la "bionda" con la quale Mario è stato avvistato fuori dal b&b. Ida si fa un po' prendere dalla situazione e non fa tutte le domande che vorrebbe, Mario si inalbera e continua a sostenere la sua tesi che questa donnna la conosce solo da 15 giorni e più di qualche telefonata non c'è stato.

La ricostruzione dei fatti di fornita da Mario inizia a vacillare e Gianni e Tina spingono sul fatto che potrebbe quantomeno dire il cognome. Il corteggiatore si mostra molto nervoso e quando viene tempestato di domande cerca di far leva su Ida e sull'interesse che lei palesamente prova per il corteggiatore.

Ma non c'è solo Mario. Come era trapelato dalle anticipazioni Ida, dopo le affermazioni di Pierpaolo decide di andare ad Avellino per dargli una prova del suo interesse, il corteggiatore nonostante la faccia un po' "penare", nel confronto in studio dice di aver apprezzato il gesto ma: "Voglio anche capire. Io continuo a vedere questi teatrini e sinceramente penso che tu abbia i prosciutti davanti agli occhi".

Si sta preparando per uscirne pulito da questo triangolo?