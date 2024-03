Uomini e donne, giovane dama lascia il parterre del Trono over

Asmaa Fares è (o è stata) indubbiamente una delle dame più belle (e più ricercate) del parterre femminile del Trono over. Volto nuovo, è arrivata nel programma nell'ultima edizione e ha saputo farsi spazio, non solo con varie frequentazioni, ma anche facendo sentire a sua voce nei dibattiti in studio.

La sua ultima apparizione risale a qualche settimana, quando ha preso parte alla sfilata del Trono over vestendo gli abiti della sua tradizione. Sarebbe stato questo l'evento che ha segnato la conclusione del suo percorso a Uomini e donne dal momento che, stando alle anticipazioni delle ultime registrazioni, la 35enne (mamma di figlio di 10 anni) avrebbe abbandonato il programma.

"Per quanto riguarda il Trono over - ha dichiarato Lorenzo Pugnaloni sui social - una dama ha deciso di abbandonare (definitivamente) il dating show condotto da Maria De Filippi. Stiamo parlando di Asmaa Fares, la quale ha deciso di andare via."

Asmaa era stata protagonista di accesi scontri nelle ultime puntate, dopo una brevissima frequentazione con Diego Tavani. In precendenza era uscita con Mattia Perfigli, corteggiatore di Ida Platano, scartato dalla tronista e che era rimasto nel programma proprio perchè colpito dalla dama. I due avevano iniziato a frequentarsi ma quando il cavaliere si era dichiarato innamorato. Asmaa aveva fatto un passo indietro e il cavaliere aveva lasciato il programma. Prima ancora aveva avuto un breve approccio con Alessandro Vicinanza ma l'epilogo non era stato dei migiori.