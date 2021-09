Uomini e Donne, le Dame e i Cavalieri che non ritroveremo al Trono Over

É partito il conto alla rovescia che porterà all'avvio della nuova stagione di Uomini e Donne. Corrono in rete le indiscrezioni relative alle prime registrazioni e cresce la curiosità per scoprire quali saranno i nuovi (o vecchi) protagonisti. Se è stata confermata la presenza della veterana Gemma Galgani sono molti gli addii "scovati" da Fralof.

Per quanto riguarda il Trono over non ritroveremo infatti Alessandro Pitti Inticu, il cavaliere che si era avvicinato a Maria Tona e con la quale ha avuto discussioni molto accese in studio (e fuori). A monte del suo abbandono c'è Ambra, una sua ex storica con la quale è tornato a frequentarsi: "É sbocciato di nuovo l’amore - ha dichiarato - Non tornerò a Uomini e Donne in primis per Ambra, poi per la redazione. Ci sono state coppie che hanno cercato di nascondere la loro relazione per tornare in tv. Questa cosa la trovo immorale e poco rispettosa”.

Non ci sarà nemmeno Germano Avolio, cavaliere che aveva avuto una storia con Valentina ma che una volta usciti dal programma avevano interrotto i rapporti. Ora Germano è felicemente innamorato di Chantalle: "Ora come ora non torno a Uomini e Donne perché ho trovato la persona giusta per me - ha raccontato a Fralof - Sono innamorato moltissimo. In questo momento tutti i miei pensieri sono rivolti a lei. Mi sto proiettando su altro. Qualcosa legato anche al mondo della televisione ma che non c’entra con l’altro sesso”.

Anche Nicola Mazzitelli, ha trovato l’amore lontano dai riflettori. “Non mi vedrete a Uomini e Donne, mi sono fidanzato e sto benissimo. Si vede che non era destino con Ida", ha dichiarato.

Nel reparto dame, anche Veronica De Nigris, ex fiamma di Nicola Vivarelli ha annunciato l'addio al programma dopo aver trovato l'amore con Valerio: “E’ una persona deliziosa, il ragazzo che tutti vorrebbero. Dopo tanti anni alla ricerca della persona giusta mi è piovuto dal cielo. Io mi ero già allontanata dal programma quando l’ho incontrato."

E c'è anche chi è stata travolto dall'amore al punto tale da sposarsi. É il caso di Daniela Di Napoli, che il 24 agosto si è unita in matrimonio con un personal trainer.