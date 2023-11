Uomini e donne, Brando e Beatriz vicini (ma bacia anche Raffaella): Cristian va a riprendersi Virginia

Brando e Cristian contrinuano la conoscenza con la stretta cerchia di corteggiatrici, papabili scelte. La scelta del romano di portare in esterna Valentina è indigesta sia a Valeria che a Virginia che in lacrime decide di abbandonare lo studio. ll tronista rimane inizialmente sulle sue dichiarando di non accettare la sua scelta e poi decide di seguirla nei camerini per farla ritornare sui suoi passi.

Non mancano le discussioni anche nel trono di Brando. Dopo un riavvicinamento con Beatriz, i due escono in esterna. Tutto sembra andare per il meglio e scatta un bacio ma quando la corteggiatrice gli sussurra all'orecchio: "Non illudermi, non ferirmi", il tronista non ci sta. Parole giudicate fuori luogo da Brando dal momento che, a suo avviso, la corteggiatrice dovrebbe essere concentrata sul fare, dovrebbe essere agguerrita e concentrata sull'obiettivo visti i trascorsi.

La discussione si accende quando viene mostrata l'esterna tra Brando e Raffaella. Nonostante la corteggiatrice sembri restia nel lasciarsi andare, il tronista prima le ruba un bacio e poi la invita a lasciarsi andare. Beatriz rimane interdetta nel vedere le immagini ma non ha riscontro da Brando. L'epilogo è un acceso battibecco in studio tra le due corteggiatrici che sono una l'opposto dell'altra con il tronista che punzecchia Beatriz per le sue reazioni e Raffaella che si infiamma per questa "attenzione" nei confronti della sua antagonista.