Uomini e donne, troppo sconcia alla guida: ex corteggiatrice a rischio multa

Si stava dirigendo all'Idroscalo di Milano quando è stata fermata per un controllo dagli agenti della Polizia locale ma il risvolto è stato del tutto inaspettato. Protagonista del singolare episodio è stata Alessandra Fumagalli, ex corteggiatrice e scelta di Luca Daff. La ragazza ha infatti documentato sui social l'accaduto. Dopo la richiesta di visionare patente e libretto, l'agente ha ripreso la giovane per come era vestita, una camicia sbottonata con il costume in vista, secondo l'agente, violava le norme di pubblico decoro.

"Non può andare in giro come vuole - ha tuonato l'agente con tono perentorio - non può andare in giro con la camicetta sbottonata perchè c'è il pubblico decoro". Parole che hanno innescato la risata nella giovane milanese che si è chiesta quale norma del codice della strada stesse violando perchè lei non ricordava potesse esistere tale legge.

Il diverbio si è fatto acceso poi l'agente ha proseguito nel controllo dei documenti.

Un episodio davvero singolare che non trova riscontro nel Codice della strada. Non esistono limitazioni nell'abbigliamento alla guida, nel Codice della Strada, l'unica norma che riguarda l'abbigliamento si trova all'articolo 169 e definisce che il conducente debba guidare avendo piena libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie a una guida sicura. Guidare in costume quindi non è vietato.

Esistono delle ordinanze specifiche che inibiscono l'andare in giro per il centro storico in bikini o con la maglietta arrotolata e la pancia di fuori ma si tratta di contesti completamente diversi a quello contestato all'ex corteggiatrice.