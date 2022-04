Uomini e donne, sembrava amore e invece... i retroscena della rottura tra Alessandra e Giancarlo

"Ogni scusa era buona per non vederci". L'ex dama Alessandra Chiarello, in una recente intervista rilasciata a Fralof, svela i retroscena della sua storia d'amore, presto naufragata, con Giancarlo Cellucci. "Ho sofferto, ho sofferto tanto - racconta la donna - Ci vedevamo sempre meno ero io quella che cercava di capire, parlare ma adesso e solo adesso ho capito che non aveva il coraggio di lasciarmi e tentava mille modi per farmi allontanare".

E aggiunge: "Ci siamo lasciati telefonicamente" a sottolineare la freddezza con cui l'ex cavaliere ha voluto chiudere la storia. "Da Giancarlo mi aspettavo di più, ma soprattutto mi aspettavo di vivere una storia d’amore - sottolinea - Dopo due settimane è finito tutto, l’ho vissuta solo telefonicamente. Non mi ha dato la possibilità di conoscerlo, lui non voleva. In fondo non penso sia una cattiva persona, gli voglio bene così com’è".

Ciò nonostante: "Oggi sono una donna felice consapevole - spiega Alessandra - mi sento fortunatamente rinata, non cerco l’amore perché sto pensando finalmente a me". La redazione non l'ha ricontattata ma l'ex dama continua a seguire il programma: "Del parterre femminile non ho preferite, non mi colpisce nessuna donna in particolare. Tra gli uomini mi ha colpita molto Alessandro".

E tra i cavalieri che l'avevano avvicinata c'è anche: "Biagio, tante volte mi ha chiesto di uscire e io non ci sono uscita - conclude - Una mattina dovevo andare a fare colazione con lui ma non ci sono andata perché non mi andava. Avevo già percepito che tipo di uomo era. Non credo che Biagio troverà mai all’interno del programma l’amore, è più interessato alla sua immagine. Mi ha corteggiata molto e durante la trasmissione mi guardava tanto. Eravamo rimasti d’accordo che ci dovevamo vedere a colazione e mi avrebbe portato le mozzarelle, ma io gli ho dato buca. E’ diventato una barzelletta con queste mozzarelle".