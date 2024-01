Uomini e donne, Alessandro al centro della bufera: Cristina pronta all'esclusiva poi ritira tutto

Non è un gran momento per Alessandro Vicinanza. Il cavaliere viene chiamato a centro studio con Cristina e si trova ad essere bersagliato da critiche su più fronti. Il più agguerrito è Armando Incarnato, tornato a presenziare nel parterre maschile del Trono over: "Si spegne la luce di Canale 5, all'improvviso torna qua dentro e con chi esce? Con Roberta e con Cristina, le stesse persone che quando siamo andati a cena io, lui e Ida, a Salerno, di Roberta gliene ha detto di tutto e di più, di Cristina peggio ancora".

La dose viene rincarata da Gianni quando Cristina si dice pronta a dargli l'esclusiva e il cavaliere tira indietro: "Oggi con lei sono al 20% di conoscenza - dichiara Alessandro - Io non mi sento pronto, ci sono tante cose che non vanno. A me lei piace tanto però non mi sento pronto di dire Cristina e basta".

Roberta, fresca di rientro, non riesce a rimanere in silenzio: "Hai dichiarato a Verissimo che la prima sera che sei uscito con lei (Cristina) hai provato un impatto che con me non sentivi - chiosa la dama di Cassino - adesso non è più vero?". Lui si difende dicendo che non si sente pronto e nel frattempo Cristina ci rimane male perchè sostiene di aver provato qualcosa, anche senza aver avuto un rapporto intimo con Alessandro.

Nella bagarre si infila anche Ida: "Io a loro due non ci credo, stanno un po' giocando, questa cosa fa comodo a tuti e due". Parole che fanno inalberare il suo ex: "La tronista consigliera".

Il gran caos emerso in studio e la posizione di Alessandro porta Cristina a ritrattare: "L'esclusiva non te la do. Tiri fuori che non esistono". Parole che portano Maria ad un duro intervento: "Questa esclusiva stava appicciccata con lo sputo", pur comprendendo la posizione della dam.