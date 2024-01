Uomini e donne, Alessandro "gioca" con Asmaa per arrivare a Cristina: "Ti devi vergognare"

Mentre Cristina gli rifila l'ennesimo palo, Alessandro Vicinanza si apre a nuove conoscenze. A sorpresa l'imprenditore campano avvicina Asmaa, i due passano una piacevole serata insieme ma quando si trovano a centro studio la giovane mamma si rende conto di essere stata "usata" forse per far ingelosire Cristina.

"C'è un trasporto fisico verso di te, sei una bellissima donna - ha dichiarato Alessandro - però se devo dire che mi è partita quell'altra tipologia di trasporto non è scattata".

Queste parole smuovono qualcosa in Cristina che fa la parte della gelosa. A questo punto interviene Gianni Sperti che chiede alla dama platinata perchè senta Alessandro se non ha interesse nei suoi confronti: "Non ho attrazione ma ci sto bene telefonicamente - replica Cristina - gli sto dando una possibilità di conoscerlo".

Parole che fanno riflettere Aasma la quale sostiene che Alessandro abbia giocato con lei: "Voi due siete molto vicini a giocare - dichiara la giovane mamma rivolgendosi a Cristina - Alessandro ha capito che ha una ragazza che gioca poco e con i suoi giochini non ci sta, con Cristina è più facile, perchè volete allungare il brodo". E il campano regala un mazzo di fiori a Cristina.

Situazione che fa inalberare Aasma: "Ti devi vergonare, dovevi andare a cena con Cristina, sei mezzo uomo. Io ho lasciato a casa mio figlio che non stava bene per venire a cena con te e poi ti comporti così".