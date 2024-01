Uomini e donne, Alessandro messo al palo dalle sue dame scoppia in lacrime

La fine della frequentazione con Cristina ha segnato il passo e per Alessandro Vicinanza piovono accuse, da più fronti. Se l'ultima fiamma grida allo squallore, Roberta gli dà del bugiardo e Ida rincara la dose e lui scoppia in lacrime.

Maria De Filippi cerca di capire il perchè delle sue lacrime e il cavaliere si dice dispiaciuto di come sia finita con Cristina: "Ti viene rinfacciato tutto quello che c'è stato in maniera brutta, scadente e meschina...ci rimango male perchè penso di essere stato sincero". Il napoletano sottolinea come non potesse governare i sentimenti: "Sono sempre andato di pancia" e tira in ballo Roberta Di Padua e il suo vissuto con la dama di Cassino.

"Io non voglio fare male a nessuno", sottolinea Alessandro parlando di Roberta e il discorso si sposta poi su Ida. Cristina prende le distanze: "Non tornare mai sui tuoi passi" e quando la conversazione si sposta sul suo passato con Ida Platano lui dichiara: "Non la guardo mai perchè voglio andare avanti. Mi ha fatto male" e da qui nasce il dibattito: "Dopo le feste di Natale ho perso la stima, non ci do importanza". E nonostante questo parte il rinfaccio di quanto vissuto in passato. Avrà ragione Cristina nel dire che Alessandro ancora pensa ad Ida?