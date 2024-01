Uomini e donne, Alessandro e Cristina: la profezia di Tina

Continua la frequentazione tra Alessandro e Cristina. Nonostante la resistenza iniziale della dama, che dichiarava di non avere attrazione nei confronti del cavaliere, nell'ultima uscita i due hanno avuto un avvicinamento importante: "Siamo stati bene - ha raccontato Cristina - Con lui mi trovo bene. Abbiamo passato questa serata molto carina. Ci siamo abbracciati e dopo a lui ho detto mi fa strano perchè fino a prima non avevo questo trasporto". Tra i due ci sono stati anche dei baci a stampo e la dama ha persino deciso di fare un regalo ad Alessandro (gli consegna dei pasticcini).

"Mi fa strano...ma è reale" replica Cristina punzecchiata da Gianni Sperti: "In cinque giorni siamo passati da non mi interessa, non provo attrazione fisica manco per un caffè, dopodichè ci esce poi diventa boh forse vedo non lo so, poi dice mi è piaciuto l'abbraccio ma non ho detto wow e poi va a prendere i pasticcini".

Dalla parte Cristina, c'è invece Tina che lancia una "profezia": alla fine sarà lui che la lascerà. Parole che trovano conferma nelle anticipazioni delle prossime registrazioni dalle quali è trapelato che nonostante l'interesse iniziale di Alessandro, il cavaliere chiuderà la frequentazione.