Uomini e donne: la storia di Alessandro D'Amico, ex tronista gay, che dona un rene alla sorella

La sorella Federica da tempo era affetta da una patologia, la cui soluzione in maniera definitiva prevedeva il trapianto di rene e lui, Alessandro D'Amico, conosciuto dai più per essere stato la scelta del trono gay di Alessandro Migliorini, non ha perso tempo e ha deciso di donare parte di sè per salvare la sorella.

Un gesto spinto da un amore incondizionato che viene raccontato sui social anche durante il decorso post operatorio. E proprio a Federica, Alessandro ha dedicato un post dove racconta di come lei sia la sua essenza.

Alessandro, dopo la morte della madre, decise di lasciare Ischia, suo paese d'origine, per trasferirsi a Ibiza. Ora la sua vita è a Barcellona ma gli affetti, sono rimasti in Italia dove torna spesso.