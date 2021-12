"Meglio perderla che trovarla": il duro sfogo di Alessandro dopo la scelta di Andrea Nicole

Il comportamento di Andrea Nicole ha scosso molte persone, tra queste indubbiamente Alessandro Verdolini, corteggiatore che insieme a Ciprian era arrivato al termine del percorso e attendeva che la tronista arrivasse ad una scelta. Il 28enne marchigiano, subito dopo la registrazione della puntata andata in onda ieri, mercoledì 16 dicembre, si è lasciato andare ad un duro sfogo con la redazione.

"Da una parte tiro un sospiro di sollievo - ha dichiarato - perché effettivamente ho scansato un fosso. Due persone che meglio perderle che trovarle". E relativamente al "piano architettato" da Andrea Nicole e Ciprian ha rivelato: "Non l'avrei mai pensata una cosa del genere... Lei non ha minimamente pensato a me. Aspetta il giorno dopo, che ti cambia, ci passi la notte stasera. Faceva più figura lei e io non venivo mancato di rispetto. Non ho altre parole. Anzi forse ho parlato troppo, certe cose non meritano risposte e commenti. Si commenta da sola".

Il 28enne confessa di: "Aver dato tutto e di essere uscito a testa alta. Ci ho sempre creduto e non posso avere rimpianti. Fino ad oggi purtroppo ho ricevuto sempre solo delusioni e questa è l'ennesima, anche se da una parte tiro un sospiro di sollievo perché ho scansato un fosso, certe persone è meglio perderle che trovarle".