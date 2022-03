Uomini e donne, Alessandro torna da Ida ma lei mette la parola fine

Nella precedente puntata di Uomini e donne, Ida si trovava ad incassare il "non sono innamorato" di Alessandro. Parole che avevano portato la dama a rivalutare il rapporto con il giovane campano e a mettere un punto ad una frequentazione che non sembrava andare nella stessa direzione.

Alessandro sale a Brescia

Tornati alle rispettive vite, Alessandro non ha mollato la presa e ha cercato di mettere una toppa al rapporto con qualche messaggio e andando poi a trovare Ida direttamente a Brescia. Una visita gradita ma non risolutiva a cui hanno fatto seguito una serie di messaggi tra i due e un nuovo confronto in studio che non ha spostato di molto la situazione, anzi.

Indecisione

Il cavaliere campano si è detto confuso. Da un lato non sa rinunciare a Ida, precludendosi quindi la possibilità della nascita di un sentimento, dall'altro però non si sente attualmente coinvolto come dichiara d'essere la dama.

Non voglio perde tempo

A prendere in mano la situazione è Ida che difronte all'ennesimo tentennamento decide di mettere la parola fine alla frequentazione perchè certa che se non c'è ora un sentimento da parte del campano non potrà esserci in un secondo momento: "Non voglio perdere altro tempo", ha sottolineato Ida poi consolata dall'altro Alessandro quello più anziano del trono over,