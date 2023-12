Uomini e donne, Ida-Alessandro-Roberta: tra corteggiatori che scappano e dame che temono la ripicca

La presenza di Alessandro Vicinanza crea scompiglio nel Trono over. Fa più "paura" il ritorno dell'imprenditore campano che di Ida Platano. Lui è partito in quarta con Roberta Di Padua, eterna "rivale" della Platano, lei, cerca di conoscere nuovi corteggiatori ma questi sembrano avere qualche resistenza poichè temono un possibile ritorno di fiamma tra i due ex.

A placare i dubbi ci pensa la tronista che smentisce la possibilità di un ritorno al passato e fa cambiare idea a Mario, il corteggiatore con il quale è uscita in esterna e che aveva palesato dei dubbi a seguito del ritorno in studio di Vicinanza. Ida si mostra molto ferma sulle sue posizioni nonostante si trovi spesso a parare i colpi che arrivano dal suo ex.

Un altro discorso è quello legato ad Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua. I due sembrano avere un conto aperto e decidono di ridarsi una possibilità ma la dama di Cassino, nonostante l'entusiasmo di un nuovo inizio, sottolinea come abbia dei dubbi sul reale motivo che ha riportato Vicinanza nel salottino Mediaset. Roberta si interroga sul perché è tornato, è forse una ripicca nei confronti di Ida?

E mentre la dama di Cassino è a caccia di risposte, Vicinanza dichiara di essere interessato a conoscere anche altre dame.