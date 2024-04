Uomini e donne, Alessandro e Maria Teresa: un amore senza età

93 anni lui, 76 lei, sono l'esempio che i sentimenti non hanno età. Alessandro Rausa e Maria Teresa Paniccia coppia nata nel salottino di Uomini e donne, hanno raccontato il loro amore a Silvia Toffanin.

Ospiti dell'ultima puntata di Verissimo, i due protagonisti del Trono Over, in una esplosione di emozioni hanno parlato della nascita di questo rapporto che, nonstante la distanza cresce giorno dopo giorno.

"Sono andata da Maria così, per dare una svolta, essendo sola, chi ho incontrato? Un amore grande", ha raccontato la dama parlando di Alessandro. Maria Teresa ha alle spalle due relazioni importanti ma in entrambi i casi i compagni sono morti ed ora ha voglia di viversi appieno questa relazione. Con le lacrime agli occhi (dall'emozione), Alessandro ha raccontato la bellezza di questo amore: "Non mi sembra vero, a volte mi do un pizzicotto per vedere se è vero".

Nonostante la distanza i due innamorati non mancano occasione per viversi la loro storia, il cavaliere tutti i giorni manda la buona notte alla sua amata e lei lo stesso. L'unica cosa che si augurano è di viversi più tempo possibile.