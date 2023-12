Uomini e donne, Alessandro tra due fuochi: spa privata con Roberta e poi la corte a Cristina

Alessandro Vicinanza non vuole precludersi nessuna occasione e se da un lato continua ad uscire con Roberta Di Padua creando situazioni particolarmente intime , dall'altro non riesce a togliere gli occhi da Cristina.

Ha tentato di avvicinare la dama lasciandole il numero ma Cristina ha fatto cadere nel vuoto la cosa e, dopo un'esterna molto intensa con Roberta Di Padua, tenta un nuovo approccio con Cristina facendole recapitare dei palloncini in camerino. Gesto giudicato infantile da Roberta Di Padua.

Una volta a centro studio, Roberta sottolinea come Cristina non debba farsi riguardo e se ha interesse a conoscerlo si faccia avanti. La dama spiega che non ha avuto un colpo di fulmine per il salernitano ma che un caffè lo farebbe. Alessandro, dal canto suo, spiega che non vuole precludersi alcuna opportunità e spera che Cristina gli dia un'occasione.

Roberta si mostra insofferente ma Alessandro non arretra nelle sue posizioni.