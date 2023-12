Uomini e donne, Roberta Di Padua vuole l'esclusiva ma Alessandro non accetta imposizioni

Nel mentre emergono nuovi (inaspettati) sviluppi sulla frequentazione in corso tra Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua (che saranno trasmesse prossimamente), vanno in onda le puntate che raccontano le uscite tra i due protagonisti del Trono over.

La dama di Cassino e l'imprenditore salernitano sono usciti a cena e hanno ripreso quel legame interrotto sul nascere quando Alessandro decise poi di concentrarsi su Ida Platano. Il resoconto della serata tra i due parla di un feeling ritrovato, del piacere di stare insieme ma c'è un ma. Roberta decide di investire tempo ed energie solo su Alessandro mentre lui guarda (anche) altrove.

"Ci sono stati dei riavvicinamenti importanti", sottolinea Roberta raccontando che durante l'uscita tra i due ci sono stati dei baci. Lui conferma di essere stato benissmo: "C'è stato tanto trasporto". Ma c'è un però: "Io mi sento un uomo libero". Parole che creano della tensione tra i due.

"Lo lascerei il numero a qualche altra", sottolinea il cavaliere ma lei non ci sta. "A me non sta bene - dichiara Roberta - Tu vuoi veramente prenderti di altre? Già per me dimenticare quello che è successo l'anno scorso è una roba pesantissima...Ti s'è svegliato l'ormone tutto insieme? Ma come puoi solo pensarci...Evidentemente non sei stato abbastanza bene altrimenti non hai la necessità il giorno dopo di vedere qualcun'latro...Io ci metto un punto Ale". E la dama torna a sedere nel parterre lasciando Alessandro a centro studio.

"Non voglio che esce con altre persone", rimarca Roberta Di Padua. "Io non mi posso sentire limitato - replica il cavaliere - io non mi sento di dare l'esclusiva". Posizione contestata anche da Gianni Sperti che prende le parti di Roberta. "Io la frequento da oggi non posso vedere quello che è successo prima", sottolinea Alessandro. Ida intanto guarda da spettatrice e sorride dando ragione a Roberta.

E qui emergono nuovi risvolti del passato. Roberta racconta infatti di aver mal digerito il passato tanto che per un lungo periodo ha continuato a seguire le stories del cavaliere (attraverso altri profili perchè non voleva che comparisse il suo nome) proprio perchè c'erano delle cose che non le tornavano. "Gli ho guardato sempre le stories per capire se era felice - spiega la dama - sono successe tante cose che ho visto, che non ho potuto rispondere perchè stavo qui dentro". E alla domanda di Maria se ci fosse qualche dama del parterre che interessa ad Alessandro la sua risposta è stata: "Sì".

Da qui la replica di replica: "L'idea che poi esce con un'altra...io mi conosco...io non ci sto tranquilla perchè se vedo una persona che mi piace che esce con un'altra dò di matto"