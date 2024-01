Uomini e donne, Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua ci riprovano? Gli indizi

Uno scatto ambiguo, con lo stesso profumo in mano, una canzone neomelodica di sottofondo...che sta succedendo tra Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza. Gli utenti più attenti hanno infatti segnalato ad Amedeo Venza che i due protagonisti del Trono over hanno condiviso sui social una stories che sembra essere a tutti gli effetti una provocazione. Sarà un segnale di riavvicinamento tra i due?

Eppure Roberta, dopo essere uscita e rientrata dal programma proprio per l'atteggiamento poco costruttivo del cavaliere, aveva giurato di aver chiuso con il salernitano. C'è anche da dire che ora Alessandro è tornato sulla piazza dopo la chiusura con Cristina e nelle anticipazioni delle prossime puntate si era parlato di un flebile tentativo di riavvicinamento da parte del cavaliere che aveva invitato la dama a ballare.

Solo pochi giorni fa Cristina, chiusa la frequentazione con Alessandro, aveva condiviso un post che sembrava un chiaro rimando al cavaliere salernitano. Quindi questo "giochetto" social sembra piacere molto.

Per come si è evoluta la frequentazione tra i due non si può escludere un riavvicinamento data la grande chimica che hanno sempre dichiarato di sentire l'uno per l'altra ma Roberta era sembrata categoria per cui...tutto può succedere e per avere nuove conferme di quello che potrebbe sembrare un tentativo di riavvicinamento, si dovrà attendere le prossime registrazioni.