Uomini e donne, l'amore non ha età: al Trono Over si presenta un 91enne

Per la sua verve e "presenza scenica" ricorda un po' Francesco Turco. Pugliese come lui ha raccontato a Mary Queen di avere già messo gli occhi su qualche dama (molto più giovane di lui)

(In alto, la presentazione di Alessandro)

Ha 91 anni, viene dal Salento, e ha dedicato la sua vita all'attività sartoriale. Alessandro entra a far parte del parterre maschile del Trono over e subito cattura l'attenzione per la sua verve che per molti aspetti ricorda Francesco Turco, il brindisino che entrato a metà della stagione 2014/15 aveva conquistato il pubblico per i suoi modi e le sue esternazioni a volte bizzarre.

Alessandro ha le idee chiare e guardando al parterre femminile dichiara di provare interesse per donne come Sara ed Isabella.

"Gemma non è il mio tipo"

Inevitabile la domanda se gli possa interessare Gemma Galgani ma lui dichiara: "Gemma l'ammiro per la sua eleganza, per il suo carattere e per quello che ha fatto ma non è il mio tipo". Inevitabile la stoccata di Tina nei confronti della dama torinese: "Nemmeno un 91enne ti vuole".