Uomini e donne, Alessandro Vicinanza paparazzato a passeggio con Cristina

Nonostante l'iniziale "resistenza" della dama, la frequentazione tra Alessandro Vicinanza e Cristina Tenuta sembra procedere per il meglio. I due protagonisti del Trono over sono stati infatti avvistati a Salerno da alcuni utenti che hanno immortalato dama e cavaliere a passeggio e seduti al tavolo di un locale e condiviso gli scatti con Deianira Marzano. Non solo, dama e cavaliere hanno condiviso sui rispettivi profili social delle foto dal medesimo balconem con vista mare, elemento che lascia pensare che i due fossero nello stesso posto.

Nelle ultime registrazioni del programma era infatti trapelato che Cristina avesse accettato di frequentare Alessandro nonostante non fosse il suo tipo e si facesse riguardo per Roberta Di Padua ma una volta ottenuto il "benestare" della dama di Cassino, che ha poi deciso di abbandonare il programma, Cristina ha deciso di dare una possibilità all'imprenditore salernitano.

Il fascino del partenopeo colpisce ancora. Cristina aveva infatti avuto in passato una frequentazione turbolenta con Armando Incarnato ed ora ha deciso di dare una possibilità all'imprenditore salernitano.