Uomini e donne, Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua: nuovi avvistamenti

Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua avvistati insieme in un bar della capitale. La foto è stata condivisa sui social da Deianira Marzano e dà forza alle anticipazioni delle ultime registrazioni del programma che parlavano di un nuovo riavvicinamento tra i due protagonisti del Trono over.

Sembra dunque che la dama di Cassino e l'ex di Ida Platano siano pronti a ridare una possibiltà a quel rapporto che era stato interrotto sul nascere quando il giovane imprenditore scelse di frequentare la bresciana chiudendo ogni speranza alla "rivale".

Ma non sarebbe questa l'unica coppia nata nel dating show Mediaset. Nelle ultime registrazioni altri due cavalieri del Trono over avrebbero chiesto alle loro dame di uscire dal programma per viversi lontani dalle telecamere. Si tratta di Marco Antonio ed Emanuela e Marcello e Jasna. Dopo la brevissima parentesi con Roberta Di Padua, Marco Antonio ed Emanuela avrebbero deciso di fare il salto e di viversi fuori dal programma. Stessa scelta per Marcello e Jasna, tra i due è stato colpo di fulmine ma hanno anche vissuto un momento di crisi che sembrava di aver precluso il rapporto e invece