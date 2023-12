Uomini e donne, Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua: prove di coppia?

Meglio di Beatiful. I fedelissimi di Uomini e donne non hanno ancora potuto vedere il ritorno in studio di Alessandro Vicinanza, dopo la fine della sua relazione con Ida Platano (oggi sul trono) che dal web si susseguono una serie di indiscrezioni che anticipano un colpo di scena dopo l'altro. Nelle ultime registrazioni del programma era infatti emerso come l'ex di Ida Platano avesse deciso di ridarsi una possibilità con Roberta Di Padua. Frequentazione che sembrava aver subito uno stop prematuro dal momento che lui aveva deciso di non precludersi altre conoscenze.

Dai social però arrivano segnalazioni di una frequentazione tra il campano e la dama di Cassino, ancora in corso. Alcuni utenti hanno infatti segnalato a Lorenzo Pugnaloni che la neo coppia è ancora tale e i due si sono visti anche anche al paese di lei dopo i primi avvistamenti nel salernitano.

Roberta Di Padua si sarebbe quindi presa la sua rivincita su Ida Platano. Il nome di Alessandro Vicinanza (come quello di Riccardo Guarnieri) era infatti emerso nello scontro infuocato tra le due storiche "rivali", andato in onda in questi giorni con la dama di Cassino che ha speso parole al veleno nei confronti di Ida e della sua facilità di ripresa post rottura, sottolineando come la frequentazione interrotta con il campano, prima che si buttasse tra le braccia di Ida Platano, fosse per lei una spina nel fianco.