Uomini e donne, il ritorno di Alessandro (ex di Ida) crea il caos: prima uscita con Roberta

I percorsi di Ida Platano e Roberta Di Padua continuano a intrecciarci. Sembra che le due, spesso ai ferri corti, abbiano le stesse preferenze in tema di uomini. E, ancora una volta, la storia sembra ripetersi. Se in passato le due si sono accapigliate per Riccardo Maria Guarnieri, ora l'uomo conteso è Alessandro Vicinanza, rientrato nel parterre maschile del Trono over a breve giro rispetto alla sua ex che ora siede sul trono.

Stando a quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, nelle ultime registrazioni del programma, il cavaliere campano, avrebbe riaperto le comunicazioni con Alessandro Vicinanza. Comunicazioni interrotte proprio quando stava frequentando, all'interno del programma, Ida Platano.

La dama di Cassino aveva fatto trapelare qualcosa attraverso i social. Alcune stories dalla Costiera Amalfitana avevano fatto pensare ad una uscita con il cavaliere, fresco di rientro, e le anticipazioni delle ultime registrazioni hanno confermato le ipotesi.

Eppure Roberta Di Padua sembrava concentrata su Marco Antonio, conoscenza nata nelle ultime puntate, ma a quanto pare con Vicinanza, c'è un discorso in sospeso. Non è dato sapere quale sia stata la reazione di Ida Platano.