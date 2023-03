Uomini e donne, incidente d'auto per Alessia Cammarota: la constatazione è tutt'altro che amichevole

Un piccolo incidente d'auto si è trasformato in una "grana". Come succede spesso, anche Alessia Cammarota è incappata in una situazione poco piacevole a seguito di un incidente. "Ragazze questa ve la devo raccontare - spiega l'ex corteggiatrice sui social - ero in auto, una signora non si ferma allo stop e ci prende in pieno. Non fortissimo, a livello di carrozzeria poco, ma mi prende nel cerchione, ruota completamente storta...quindi fermo la macchina, mi prendo i documenti della signora, mi sembrava una gran brava signora, quindi le dico vada al lavoro e ci sentiamo dopo aver sentito le assicurazioni".

E qui inizia la pantomima, l'assicuratore invita Alessia a fare una constatazione amichevole per velocizzare la pratica visto il torto palese della signora: "Provo a sentire la signora, niente, non risponde, le mando un messaggio vocale e mi dice che avrebbe sentito la sua assicurazione".

Fanno seguito ore di silenzio e qui Alessia alza i toni: "Dopo il mio se continua a non rispondere dovrò denunciare la cosa, la signora risponde, o meglio risponde fingendosi la nipote (che però conosceva ogni dettaglio dell'incidente quasi l'avesse vissuto lei) ne nasce un confronto poco amichevole e poi finge di passare il telefono alla zia (controparte dell'incidente) e le scoppio a ridere in faccia perchè nemmeno mio figlio di 7 anni si comporta così - sottolinea l'ex corteggiatrice - morale della favola era convinta che con il Cid mi sistemassero tutta la macchina". Alessia le spiega quindi che la constatazione serve solo a velocizzare la pratica e a far uscire il perito più in fretta ma nulla, la signora non vuole sapere e Alessia decide di arrendersi: "Ho provato in tutti i modi a farla ragionare, ma nulla". Ora interverranno direttamente i rispettivi assicuratori.