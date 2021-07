Uomini e donne, Alessia Cammarota attaccata per i kg di troppo: "Finalmente ho una taglia normale"

"Sei ingrassata? Sì, ma che ben venga, oggi ho una taglia normale". Così, Alessia Cammarota risponde ad un messaggio infelice ricevuto sui social da una signora che le faceva notare di aver messo qualche kg in più. Messaggi che sono all'ordine del giorno anche su corpi statuari come quello di Belen Rodriguez che a dieci giorni dal parto si è mostrata in forma perfetta ma hanno avuto da ridire per le labbra rifatte.

La moglie dell'ex tronista Aldo Palmieri, approfitta di questo commento per lanciare un messaggio: "Su Instagram si parla un po' troppo spesso di numeri - spiega -. A molti viene chiesto quanto sei alta e quanto pesi, come questo fosse un parametro, ma non lo è".

Alessia Cammarota: "Amo la mia normalità"

L'ex corteggiatrice sottolinea come "a 30 anni, moglie, madre di due figli, ben venga una taglia normale" e parla anche di un passato in cui si è mostrata fin troppo magra (verosimilmente nel periodo in cui lei e il marito si erano separati) ma di aver raggiunto ora un equilibrio perfetto con il suo corpo: "Oggi amo la mia normalità".

L'unica cosa di cui si scusa è di aver condiviso il commento infelice in quanto ha dato vita ad un tam tam di messaggi di persone che le hanno fatto presente come certe frasi le facciano sentire inadatte perché: "Se tu sei ingrassata figurati noi...io faccio bene a non andare al mare perché mi sento osservata". A tal proposito l'ex corteggiatrice chiede scusa per aver alimentato le insicurezze di queste persone: "Scusatemi, imploro perdono, l'ho fatto con troppa leggerezza" ma lo ha fatto solo per fare una riflessione più ampia su come si viva di giudizi altrui.