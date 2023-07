Uomini e donne, Alessia e Aldo sono diventati genitori (tris): è nato Mattia

Negli ultimi giorni, ogni momento di assenza dai social di Alessia Cammarota, alimentava l'ansia dei followers, impazienti di conoscere il piccolo Mattia, e puntualmente arrivava la stories della futura mamma a quietare i loro animi. Questa volta però non è andata così. Alessia Cammarota e Aldo Palmieri sono infatti diventati genitori per la terza volta: nella notte tra lunedì e martedì 18 luglio è infatti nato il piccolo Mattia.

Con una stories su Instagram i due ex protagonisti di Uomini e donne hanno infatti annunciato la nascita del loro terzo figlio, arrivato come un piccolo miracolo dopo un periodo molto difficile per la coppia a seguito della perdita della creatura che Alessia portava in grembo, oramai un paio d'anni fa e i conseguenti problemi di salute di lei.

Al momento non si conoscono altri dettagli del parto, i due genitori hanno semplicemente condiviso uno scatto complice dal letto di ospedale dove la campana si trova ricoverata dopo aver dato alla luce Mattia, fratello minore di Niccolò e Leonardo.