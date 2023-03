Uomini e donne, Alessia Cammarota incinta dopo la perdita del terzo figlio: "è il nostro miracolino"

Due anni fa, più o meno nello stesso periodo, Alessia Cammarota condivideva sui social la gioia di un nuovo bimbo in arrivo, il terzo. Dopo Niccolò e Leonardo una nuova vita stava infatti crescendo nel suo grembo. Un altro maschietto, che si sarebbe unito agli altri due principi di casa. L'entusiasmo durò poco, a due settimane dall'annuncio del sesso, con le lacrime agli agli occhi la coppia comunicava di aver perso il bambino. Un lutto troppo grande per una mamma che si era poi ritrovata a dover anche gestire la curiosità dei followers che la tempestavano di domande sui social.

La lettera

Poi, all'improvviso, nelle scorse ore è bastata una foto postata su Instagram per catalizzare l'attenzione su quel pancino, per far arrivare alla giovane napoletana una mare di affetto. Ebbene si, Alessia Cammarota è incinta. Non sono stati mesi facili per lei e li ha voluti raccontare con una storia che ha poi letto sui social: "Due anni fa, una mamma e un papà decisero di allargare la famiglia, il loro terzo bambino arrivò senza farsi attendere e in quella famiglia esplose un amore immenso, c'era grande attesa quando un giorno tutto crollò, quel piccolo meraviglioso bambino non sarebbe mai nato perchè incompatibile con la vita. Seguirono settimane di consulti, di visite mediche di ogni genere ma la risposta era sempre la stessa: signori ci dispiace, così a quella mamma non rimase che prendere tutto quel coraggio che aveva dentro e affrontare tutto...Cinque giorni per indurre un parto che proprio non voleva iniziare, pianti, solitudine e tanta disperazione ma l'unica soluzione era quella là...non poteva mica rischiare la sua vita c'erano altri due pargoletti che l'aspettavano e avevano tanto bisogno di lei. Tutto finì, erano le due di notte. Seguirono mesi duri...Quella mamma non voleva più avere figli, il dolore era troppo grande ma non posso averne era una frase tanto dura, si sentiva punita, alla fine volevo solo un altro figlio, perchè tutto questo?".

Alessia racconta poi di essersi sottoposta a delle cure, di aver scoperto di avere una ciste di 5 cm ma il ciclo non arrivava. E all'improvviso scoprì inaspettatamente di essere incinta: "C'era il nostro piccolo, grande miracolino, l'abbiamo difeso, l'abbiamo nascosto a tutti ma oggi voglio urlare benvenuto quinto mese".

E a svelare il sesso saranno i figli Niccoò e Leonardo che hanno custodito il segreto di mamma e papà sino ad oggi.