Uomini e donne, Alessia Cammarota mamma tris: i figli annunciano il sesso del bebè

"Il bimbo nella pancia della mamma...è un maschietto". Con un video messaggio dolcissimo, Niccolò e Leonardo Palmieri, figli di Aldo e Alessia Cammarota, svelano il sesso del loro fratellino. Niente gender revel per la coppia ma un semplice annuncio fatto da quelli che diventeranno due perfetti fratelli maggiori condiviso con la family virtuale che segue la coppia dalla loro partecipapazione a Uomini e donne.

"È nel tuo destino essere l’unica regina di casa" scrivono nel profilo dell'ex corteggiatrice che giusto qualche giorno fa aveva annunciato sui social la gravidanza in corso dopo un periodo davvero difficile per la coppia.

L'aborto, l'esposizione a critiche, il dover continuamente tornare su un argomento talmente delicato per rispondere alle domande dei followers che la pressavano, i problemi di salute fino alla rinascita arrivata con quel test di gravidanza positivo che tanto attendeva.

Per Aldo e Alessia Cammarota si apre una nuova parentesi fatta di amore e attesa per un piccolino che arriverà verosimilmente in piena estate.