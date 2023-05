Uomini e donne, Alessia Cammarota attaccata da una follower: "Sembra sia incinta solo tu"

A pochi mesi dalla nascita del suo terzo figlio, Alessia Cammarota deve fare i conti anche con dei messaggi non troppo carini. Tra le varie curiosità sul nuovo arrivo e più in generale sulla gravidanza, c'è chi la accusa di tirarsela troppo.

Parole che la moglie dell'ex tronista Aldo Palmieri rispedisce al mittente: "Eh lo so...Sono tanti anni che mi porto dietro questo brutto difetto - ironizza attraverso i social - La prima volta che me l'hanno detto forse risale alle elementari..." E sul fatto che sembra che si sia solo lei incinta, la napoletana (oramai siciliana d'adozione) risponde a tono: "Ma va, pensavo davvero l'ultima donna sulla faccia della terra a poter procreare...non è tutto nelle mie mani, non dipende tutto da me? Mannaggia".

Alessia porge quindi il fianco alle accuse e va avanti dritta per la sua strada che tra qualche mese la porterà ad abbracciare Mattia, questo il nome scelto per il terzo maschietto di casa Palmieri.

Una nascita voluta tantissimo e che arriva dopo un momento di grande dolore ovvero un aborto, con qualche complicazione, a gravidanza già avviata.