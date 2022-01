Lo sfogo di Alessia Macari, mamma ma positiva a poche ore dal parto

A poche ore dall'annuncio della nascita della piccola Nevaeh, la neo mamma Alessia Macari svela un retroscena di grande sofferenza. L'ex Ciociara ha infatti raccontato sui social che il giorno prima di essere ricoverata sia lei che il marito Olli sono risultati positivi al Covid-19 "Nonostante da sempre abbiamo osservato scrupolosamente tutte le precauzioni compresa vaccinazione", spiega.

La neo mamma racconta di aver dovuto partorire da sola, senza il marito, ma fortunatamente la bimba era nagativa. Nonostante questo: "É stata trasferita in un altro reparto e io non l'ho potuta vedere per 3 giorni - racconta - tempo che mi è sembrato un eternità".

L'appello ai No vax

"All'interno del reparto Covid ho vissuto dei momenti davvero difficili che credo non dimenticherò mai - continua - L'isolamento mi ha messo a dura prova". Infine lancia un appello a chi ancora mostra delle resistenze nei confronti del virus e della vaccinazione: "Con queste mie parole voglio esortare chi ancora non avesse provveduto a vaccinarsi. É davvero importante per noi stessi e per la comunità sociale a cui apparteniamo".