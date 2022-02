Uomini e donne, la strana coppia Alessio Cennicola e Vittoria Deganello: lui rompe il silenzio

I frequenti spostamenti su Roma, le cene e feste con amici comuni, tutto lasciava pensare che tra i due ex Uomini e donne, Alessio Cennicola e Vittoria Deganello, poteva esserci del tenero. Tempestati di domande dai followers sui social hanno sempre glissato sull'argomento, ma ora, quasi a sorpresa, dopo il compleanno romano dell'ex corteggiatrice l'ex di Samantha Curcio ha fatto chiarezza.

"Visto che non è la prima volta che me lo chiedete, No io e Vittoria non stiamo insieme, siamo tanto amici e basta". Questa la concisa ma diretta risposta di Alessio Cennicola ai followers sul tema "amori in corso" con l'influencer veronese.

Verità o strategia? L'ex scelta di Mattia Marciano, nonostante qualche flirt (presunto) da tempo non si mostra al fianco di un uomo mentre Alessio Cennicola, chiusa la storia con l'ex tronista curvy, è sembrato più intento a divertirsi che a ritrovare l'amore. Quindi...non resta che attendere per vedere ulteriori sviluppi di questo legame.