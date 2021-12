Uomini e Donne, l'accoppiata che non ti aspetti: Alessio Cennicola "pizzicato" con un ex corteggiatrice

Lei veronese, lui romano. Entrambi con un trascorso da corteggiatori. Lei, scelta di Mattia Marciano nell'autunno 2017, è stata al centro del gossip per vari presunti flirt ma da tempo non si mostra con un compagno al fianco. Lui, scelta della tronista Samantha Curcio, ha da poco chiuso la sua relazione per un presunto tradimento e dopo un'estate da single tra Roma e Ibiza oggi potrebbe aver ritrovato l'amore.

Dalla fine di novembre i due si sono mostrati spesso insieme, in compagnia di altre persone, ed ora che Vittoria è scesa a Roma, presumibilmente per impegni di lavoro ha condiviso delle stories su Instagram assieme a Nicole Murgia, amica comune con Alessio Cennicola. Ci sarà del tenero tra i due ex Uomini e donne? Se così fosse sarebbe proprio la coppia...che non ti aspetti.