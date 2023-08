Uomini e donne, Lavinia bersaglio degli haters: il fidanzato si scaglia in difesa della tronista

“E questa cia gli attacchi di panico?”, questo il commento infelice lasciato sui social da un leone da tastiera nei confronti di Lavinia Mauro. Parole che non hanno lasciato indifferente il fidanzato, Alessio Corvino che con eleganza ha risposto per le rime: “C’ha al massimo non cia… ma non penso neanche questo sia il tuo vero problema, hai appena dimostrato di averne di più gravi”.

Il fidanzato nonchè scelta di Lavinia Mauro non è riuscito a passare oltre a quelle parole così sterili lasciate da un haters mosso dalla volontà di colpire una donna in una delle sue fragilità.

Con non poca difficoltà, durante il trono, la romana aveva infatti raccontato di soffrire di attacchi di panico a seguito di relazioni non sane che l'avevano portata a chiudersi in se stessa. Ecco perchè si mostrava spesso con il ventaglio in mano durante il trono, proprio per cercare di combattere quello stato di ansia che la rendeva fragile agli occhi degli altri.

Un'altra dimostrazione d'amore da parte del corteggiatore che dalla scelta ad oggi ha mostrato quanto sia presa dalla tronista con la quale fa coppia fissa da quattro mesi.