Uomini e donne, Lavinia e Alessio presentano la piccola Mia

A sette mesi dall'inizio della loro storia, Lavinia Mauro e Alessio Corvino sono tra le poche coppie rimaste unite dopo l'uscita dal programma. I due si mostrano molto complici e, nelle ultime ore, hanno annunciato l'arrivo di una new entry ovvero Mia, un barboncino del qualche l'ex tronista si dichiara già innamorata persa.

Al suo fianco il fidanzato Alessio che ha conviso questi scampoli di vita vera attraverso i social dove spesso la coppia si racconta.

Al momento i due fanno la vita da pendolari tra Roma, città dove vive lei e Caserta, città di lui, avevano dichiarato a suo tempo di non voler bruciare le tappe e forse questa è anche la chiave della loro longevità come coppia.

Di recente i due hanno pubblicato uno scatto in compagnia di Federico Nicotera e Veronica Rimondi, durante una serata in discoteca, che ha poi infiammato il gossip supponendo una frequentazione in corso tra i due ex tronisti, rimasti single dopo le rispettive rotture con le loro scelte (Carola Viola Carpanelli e Matteo Farnea). Lavinia Mauro ha condiviso il trono con Federico Nicotera e anche dopo la fine del programma si sono mostrati spesso insieme a testimonianza di un bel legame di amicizia che dura anche fuori dalle telecamere.