Uomini e donne, Alessio Lo Passo dopo il carcere: l'ex tronista riparte da Federica

I primi passi nel mondo della tv li ha mossi all'interno del salottino di Uomini e donne, prima come corteggiatore e poi come tronista. Un percorso minato da alcuni colpi di scena e che è proseguito con episodi che hanno riempito le cronache rosa.

La vera battuta d'arresto è però arrivata nel 2017 quando Alessio Lo Passo è finito in carcere con l'accusa di estorsione a un chirurgo plastico. Condanna di tre anni in via definitiva. Del suo arresto e conseguente carcerazione aveva parlato a lungo raccontando le difficoltà vissute da detenuto.

Da allora sono trascorsi 4 anni e l'ex sembra aver voltato pagina. Continua a fare il modello, ha aperto un negozio di abbigliamento da uomo e da qualche mese ha trovato l'amore. Lei è Federica Pacela, modella e web influencer. I loro sguardi si sono incrociati per la prima volta all'interno del reality Affinity, in onda su Canale Italia. Una storia come molte altre ma che ha fatto tornare il sorriso sulle labbra dell'ex tronista.