Uomini e donne, ex corteggiatrice si "ritira" dai social: "Mi sento debole e con poca voglia di fare"

La sua ultima apparizione in tv risale al marzo 2023 quando l'allora tronista Federico Nicotera le comunicò che non era lei la sua scelta. Decisione molto contestata dal momento che Alice Barisciani, durante il suo percorso a Uomini e donne seppe conquistarsi una fetta importante di pubblico. La ragazza conquistò anche Maria De Filippi, pronta ad offrirle un lavoro dal momento che la sua partecipazione al programma la portò a rimanere senza impiego.

Nell'ultimo anno Alice Barisciani è comunque riuscita a creare un rapporto con i suoi followers attraverso i social dove non si è mai sovraesposta. Si è raccontata mantenendo sempre un minimo di privacy e, nelle scorse ore si è congedata dai social lasciando un lungo post ai followers.

L'ex corteggiatrice ha infatti annunciato di volersi prendere un periodo di stop dai social: "Avete sempre visto un mio lato forte, determinato - ha scritto la piemontese - ed ecco perchè ve ne voglio parlare, per farvi capire che a volte anche le persone più forti possono nciapare e questo è un periodo che mi sta mettendo a dura prova...Mi vedete spesso sorridente, in bei posti, e carica di prendere la vita a morsi e vi dico che continua ad esserci la voglia di tutto questo, ma tantecose è un po' come se me lo impedissero...".

La giovane non entra nel dettaglio ma dice di sentirsi debole anche fisicamente, con poca voglia di fare: "Giuro che Alicetta tornerà quella di sempre, anzi sono certa che uscirò ancora meglio da questo periodo...ma mi dedicherò del tempo (per quello che posso) lontana dai social".

Da lì il silenzio e l'apprensione delle migliaia di followers che non hanno più notizie di lei.