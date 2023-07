Uomini e donne, Alice Barisciani spara a zero su Federico e Carola: "Scelta di business"

Conclusa l'esperienza a Uomini e donne con il due di picche rimediato nella scelta di Federico Nicotera, Alice Barisciani si è un po' allontanata dai riflettori pur rimanendo molto attiva sui social. Il suo nome è stato spesso tirato in ballo quando si parlava di ipotesi trono ma di fatto l'ex corteggiatrice ha camminato per la sua strada, glissando anche domande non sempre piacevoli.

Alice la si ama o la si odia, o meglio, essendo l'esatta antagonista di Carola, scelta di Federico Nicotera, tanto è amata dai suoi seguaci quanto è "odiata" dai fans dell'oramai ex coppia. E di questo ne è pienamente consapevole. Ora che però i Nicotelli (questo il nomignolo attribuito dai fans della coppia) non esistono più l'ex corteggiatrice si è tolta qualche sassolino dalla scarpa e in una recente intervista rilasciata a Lorenzo Pugnaloni ha lanciato una stoccata non da poco nei confronti dell'ex tronista e della sua non più fidanzata.

“Lo sapete sono una persona molto schietta e sincera - ha dichiarato Alice - a volte questo mio lato viene travisato in “cattiveria”, ma semplicemente mi definisco senza filtri e preferisco dire ciò che penso… e penso che le coppie siano scoppiate semplicemente perché non erano scelte di cuore, ma scelte di business. Però ognuno fa ciò che vuole, io sono felice così!“.

L'ex corteggiatrice non è dunque apparsa sorpresa dalla notizia della rottura: "Me lo aspettavo...però mi dispiace, non auguro a nessuno il ‘male’”. Parole che al momento non hanno sortito reazioni, l'ex tronista e l'ex corteggiatrice, al momento sembrano più interessati alle sponsorizzate sui social che alle dichiarazioni di Alice.