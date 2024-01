Uomini e donne, Andrea Cerioli in ansia: la figlia potrebbe nascere prima del termine

Sembrano essere ore cruciali per Arianna Cirrincione. L'ex corteggiatrice sarebbe infatti ricoverata in ospedale perchè oramai prossima al parto. Nelle ultime ore la compagna di Andrea Cerioli era stata in ospedale per un controllo perchè sentiva poco la bambina e le era stato detto che il liquido era poco e di conseguenza, visto che l'eta gestazionale è matura (la data presunta era per i primi di febbraio) non si esclude che la piccola Allegra, nome scelto dalla coppia, possa nascere prima del tempo.

L'ex tronista, e futuro papà, sta vivendo con ansia questi istanti: "Sto aspettando solo un “ci siamo” - ha scritto sui social l'ex gieffino - Queste giornate sono interminabili…so che non dovrei pensarci, “quando arriva arriva, stai sereno…Non ce la posso fare. Vivo con le borse parto a 1 metro. Ho detto tutto".

Solo la scorsa settimana i due hanno festeggiato il loro quinto anniversario di coppia. Il 12 gennaio 2019 il tronista bolognese scelse Arianna Cirrincione. "Ti volevo solo dire grazie... - scrisse Cerioli sui social riferendosi alla compagna - Grazie perché mi hai reso un uomo migliore. Sei tutto quello che ho sempre desiderato nella vita". Parole alle quali Arianna risponde con un "Sei il mio cuore ti amo".

Dall'annuncio della gravidanza Cerioli ha mostrato un lato di sè insolito, ovvero molto dolce e protettivo nei confronti delle sue donne e, al tempo stesso, aveva dichiarato di vivere uno stato d'ansia perenne per la gravidanza in corso.